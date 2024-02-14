شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال: سلسلة غارات على لبنان ردا على استهداف القيادة الشمالية بصفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، بأن طائراته بدأت سلسلة غارات على لبنان، ردًا على الصواريخ التى أطلقت صباحا على شمال إسرائيل، واستهدفت مقر القيادة الشمالية في مدينة "صفد".

وكانت صفارات الإنذار قد دوت صباحا في مناطق متفرقة بشمال إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان.. وقالت منظمة "نجمة داود الحمراء" الطبية "إن الصواريخ التي أطلقت على مرات متتالية، أسفرت عن مقتل امرأة وإصابة 8 جنود في صفد"، لافتة إلى أن أحد الجنود إصابته خطيرة.

وأضاف الجيش، فى بيان صحفي، أن صواريخ أطلقت على رشقات متتالية من لبنان على نتوعا، والمناره، وعلى قاعدة الجيش في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد على المناطق التي أطلقت منها الصواريخ.

وأفادت تقارير كذلك بأن الصواريخ استهدفت "جبل الخليل" .

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