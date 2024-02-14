شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجامعة العربية يبحث غدًا سبل وقف الإبادة الجماعية في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

شهداء العدوان

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غداً برئاسة المملكة المغربية، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد العديد من الدول الأعضاء في الجامعة.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن الدورة غير العادية للمجلس ستبحث التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بما فيها التهجير القسري.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 131 على التوالي إلى 28576 شهيًا.وارتفع عدد الجرحى إلى نحو 69 ألف جريح، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.