خبير عسكري يمني لـ"الخليج 365": تهديدات صنعاء بضرب أماكن حساسة في عمق إسرائيل "حقيقية"

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وأشار الخبير العسكري إلى أن "فصائل المقاومة أيضا لديها القدرة على الوصول إلى عمق أو كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء من لبنان أو سوريا والعراق، فالكيان الصهيوني محاصر إذا ما أقدم على عمل جنوني في رفح ضد المدنيين النازحين من كل مناطق القطاع".
ولفت عزيز راشد، إلى أن "صنعاء لديها استراتيجيات حسب كل وضع ميداني، فهناك ردود متصاعدة ودراسة للموقف العسكري، وأعتقد أن الرد سيكون عسكريا، كما أن هناك تنسيق حتى مع محور المقاومة من أجل القيام بأعمال جماعية، خاصة وأن القادة والمستوطنين في الكيان الصهيوني مجمعين على أن يقوم نتنياهو بالعملية العسكرية في رفح".
أمس, 22:07 GMT
وعاودت أمريكا وبريطانيا، مساء أمس الثلاثاء، قصفها الجوي على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).
وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "الخليج 365" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية استهدفت بغارة موقعاً عسكرياً في منطقة رأس عيسى الساحلية بمديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة. وذكر أن أجواء الحديدة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات استطلاع أمريكية.
وجاءت الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية لمحافظة الحديدة المطلة على جنوب البحر الأحمر، غداة إعلان "أنصار الله" استهداف سفينة "ستار أيرس" الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، مؤكدة أن "الإصابة كانت دقيقة".
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية.
11 فبراير, 13:55 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الاسرائيلي في غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.