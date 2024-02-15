شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء العراقى: افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب يعكس التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن افتتاح فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب الذي تحتضنه العاصمة بغداد، رسالة على أن البلاد في حالة من التعافي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ذلك جاء خلال افتتاح السوداني ، اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب، المقام شعار (صارت تُسمّى فلسطين) بمشاركة مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية.