شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المغربى وكونجرس الهندوراس يوقعان على مذكرة تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى بالعاصمة المغربية الرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين برلمان المملكة المغربية وكونجرس جمهورية الهندوراس.

وذكر بيان للبرلمان المغربي بمجلسيه، أن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين المغربيين، راشيد الطالبى العلمى، والنعم ميارة، مع لويس رولاندو ريدوندو غيفارو رئيس كونجرس جمهورية الهندوراس، ونائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك "الفوبريل"، تهدف إلى إنشاء آليات للتعاون والتشاور، وعقد مشاورات منتظمة، ثابتة وبناءة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تنسيق الجهود والمواقف وتوحيد الرؤى على مستوى الهيئات البرلمانية والحكومية والقارية والدولية.

كما تنص هذه المذكرة على إنشاء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني، من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين المجلسين، وتعزيز الأنشطة المشتركة وتقوية التعاون التقني بين إدارتي المجلسين.

وأعلن رئيس الكونجرس الهندوراسي عن إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين الهندوراس والمغرب "بهدف تمتين علاقات التعاون والصداقة بين البرلمانين"، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة وآفاق واعدة للتعاون بين البلدين، حيث أكد أن المغرب يعتبر بمثابة بوابة لإفريقيا، كما أن الهندوراس توجد في قلب قارة أمريكا اللاتينية.

من جهتهما، أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين المغربيين تطلعهما لتوطيد علاقات التعاون البرلماني مع الكونجرس الهندوراسي، وتوثيق التنسيق والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين في إطار منتدى "الفوبريل"، الذي يحظى البرلمان المغربي بصفة عضو ملاحظ به منذ سنة 2014.

يشار الى ان لويس رولاندو ريدوندو يقوم بزيارة للمغرب للمشاركة في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب ـ جنوب الذي ينظمه، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، كل من مجلس المستشارين ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب ـ جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.