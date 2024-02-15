شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع يبحث مع المنسقة الأممية بلبنان المستجدات المحلية والإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، المستجدات المحلية والإقليمية، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، وذلك خلال لقائهما اليوم في معراب.

وعبر جعجع خلال اللقاء عن استغرابه مما وصفه بإزدواجية طروحات الفريق الذي يعمد إلى تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية بحجة عقد حوار غير ذي جدوى، مستنكرا انفراد فصيل بتقرير مصير اللبنانيين وسلامتهم وأمنهم دون التشاور مع أحد.



ودعا رئيس حزب القوات إلى ضرورة أخذ التوازن الجديد بعين الاعتبار، وألا يعتمد الموفدون الأجانب على الاستماع إلى وجهة نظر واحدة لم تعدْ تمثل أكثرية، باعتبار أن اللبنانيين يرفضون أن يقرّر مصيرهم فريق واحد.



وشدد على أن حزب القوات اللبنانية لن يسمح بالتفريط بما حققه اتفاق الطائف للبنان وما تلاه وأكد عليه من قرارات دولية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ القرارات الدولية كاملة وليس جزئيا.



وأكد على ضرورة ألا تذهب قضية انفجار ميناء بيروت البحري طي النسيان، داعيا لأن يلتفت العالم إلى هذه القضية المحقة ويقف إلى جانب اللبنانيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لتحقيق العدالة في هذه الجريمة.