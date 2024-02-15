شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يقصف مستشفى الأمل ويجبر نازحى مجمع ناصر الطبى وأطبائه على إخلائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما تسبب بخسائر بشرية ومادية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعرض محيط مستشفى الأمل لقصف إسرائيلي "عنيف"، أسفر عن أضرار مادية في المبنى، كما تم نسف مباني سكنية في محيط المستشفى، وأجبر نازحى مجمع ناصر الطبى وأطبائه على إخلائه.