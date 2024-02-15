شكرا لقرائتكم خبر عن "يونيفيل" تعرب عن قلقها بشأن التوسع فى تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وجماعات لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "يونيفيل" عن قلقها بشأن التوسع فى تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وجماعات فى لبنان، واستهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، والتى أدت إلى مصرع الكثيرين وتسببت فى أضرار بالغة بمنازل المدنيين والبنية التحتية العامة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن بعثة اليونيفيل تواصل الانخراط الكامل مع الأطراف لتهدئة التوترات والاستمرار في تنفيذ ولايتها، ويواصل حفظة السلام عملهم على الأرض على الرغم من زيادة المخاطر والتحديات.

وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف لوقف إطلاق النار والعمل باتجاه التوصل إلى حل دبلوماسي، مشددا على ضرورة توخي الحرص لتجنيب المدنيين الأذى، وحماية المدنيين والأطفال.

يُذكر أن الخط الأزرق، يمتد لمسافة 120 كيلومترا على طول حدود لبنان الجنوبية.. وهو ليس حدودا، ولكنه "خط انسحاب" وضعته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي هو تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهو لا يخلّ بأي اتفاقيات حدودية مستقبلية بين البلدين.