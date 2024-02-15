شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الدورة الوزارية 113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اجتماعات الدورة 113 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى المهندس يوسف الشمالى، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة وزراء المال والاقتصاد والتجارة بالدول العربية ومن يمثلونهم.

ويناقش مشروع جدول الأعمال للدورة 113 للمجلس، تقرير الأمين العام للجامعة العربية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (112- 113)، والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال33 بمملكة البحرين المقررة في شهر مايو 2024، إلى جانب التعاون العربي- الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

ويناقش المجلس تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان ومن بينها الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت في 19 سبتمبر 2023، والدورة غير العادية (8) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في تونس بالأول من أكتوبر 2023، والدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب في 2 نوفمبر الماضي،والدورة العادية (5) للمجلس العربي للسكان والتنمية في 27 نوفمبر 2023 ،والدورة العادية (43) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في 20 ديسمبر الماضى.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال محور أعمال الدورة (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)،والاستثمار في الدول العربية،واتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء،والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024،إلى جانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي - المعدلة.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، مقترح الجمهورية التونسية بإنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي،إلى جانب آلية محدثة لإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي،والموضوعات الواردة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي تشمل سير العمل في الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية(2018 -2037)،ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040) ،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة(2020 -2030)، ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك،وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان والتي تشمل الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت في الأول من أكتوبر 2023،والدورة العادية (36) لمجلس وزراء النقل العرب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في 24 أكتوبر الماضي ،والدورة العادية (34) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مسقط بسلطنة عمان في 26 أكتوبر الماضي، والدورة العادية (15) للمجلس الوزاري العربي للمياه بالرياض في 22 نوفمبر 2023، والدورة العادية (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالدوحة في دولة قطر في 14 ديسمبر الماضي ،والدورة العادية (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمدينة طرابلس بدولة ليبيا في 19 ديسمبر 2023 ، والدورة العادية (27) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمدينة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناقش المجلس ،متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية (2020 - 2040)،وسير العمل في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة (2020 - 2030)،ومتابعة تنفيذ البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي،والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

كما يناقش المجلس تحت بند ما يستجد من أعمال،توسيع عضوية الدول العربية في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.