شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الفلسطينى: الجهود مازالت تبذل لمحاسبة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلى إنه قد حان الوقت لتنفيذ قرار القمة العربية والإسلامية الطارئة المتضمن إنهاء الإحتلال الإسرائيلى وكسر الحصار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني وضمان حمايته.

وأكد خلال كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والمنعقد بالامانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجهود مازالت تبذل لتعزيز الحراك الدولي لمحاسبة إسرائيل ومساءلة دولة الإحتلال لضمان عدم الافلات من العقاب وتحمله تبعات عدوانه على شعبنا وصولا الى إنهاء هذا الإحتلال واقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في دولة مستقلة ذات السيادة الكاملة العضو في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس الشريف.

واعتبر أنه لا تنمية بوجود الإحتلال وظل جرائمه وعدوانه المستمر وقرصنته للاموال الفلسطينية ولا يمكن تحقيق الإصلاحات التي نطمح إلى تنفيذها كجزء من خطتنا الوطنية دون دعم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة داعيا إلى ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية.