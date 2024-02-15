شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بايدن يمنع ترحيل بعض الفلسطينيين مؤقتا بسبب تدهور الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن مذكرة تسمح لبعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة بالبقاء مؤقتا دون مواجهة إجراءات الترحيل ، بسبب تدهور الأوضاع فى قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل ما يزيد على أربعة أشهر.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني اليوم الخميس، "إن قرار بايدن يأتي في ضوء تدهور الظروف الإنسانية في قطاع غزة بشكل كبير" .. مضيفا : "أن المذكرة تحمي بعض الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا".

ونبه سوليفان إلى أن المدانين بارتكاب جنايات أو الذين يعتبرون بأنهم يشكلون تهديدًا للسلامة العامة ليسوا مؤهلين للمغادرة القسرية المؤجلة .. مشيرا إلى أن أي شخص يعود طوعا إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد الحماية التي يتمتع بها.

وكان مجموعة من النواب الديمقراطيين قد حثوا بايدن في نوفمبر الماضي على السماح للسائحين والطلبة والعاملين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بالبقاء في ظل الصراع في قطاع غزة والاضطرابات والعنف بالضفة الغربية.