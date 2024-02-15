شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بناء على طلب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورة غير عادية، وذلك بمقر الأمانة العامة، ويأتي الاجتماع بناء على طلب من دولة فلسطين.

وكان قد أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين دعت يوم غد الخميس إلى عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.

وأضاف السفير العكلوك في تصريح له اليوم، إن هذه الدعوة تأتي في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموماً، ومدينة رفح ومخيماتها بوجه خاص وتكدّس أكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني قسرا في مدينة رفح وتحذيراً من الخطط والنوايا والممارسات الإسرائيلية التي تنذر بارتكاب إسرائيل لجريمة التهجير القسري إلى خارج الحدود الفلسطينية.