شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 7040 فلسطينيا منذ بدء العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت 7040 فلسطينيًا من الضفة الغربية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، فى السابع من أكتوبر الماضى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير - في بيان صحفي مشترك اليوم الخميس، أن حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات طولكرم، وبيت لحم، والخليل، ونابلس، وجنين، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل.

يُذكر أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 132 يومًا من العدوان والإبادة الجماعية، ويرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من مُعتقلي غزة.