شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بغزة ينتشل شهيدين وعددا من الجرحى بعد قصف منزلين شرق جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني في غزة، انتشال شهيدين فلسطينيين وعددا من الجرحى، وأن هناك محاولات للسيطرة على حريق بعد قصف إسرائيل منزلين شرق جباليا شمال القطاع، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.