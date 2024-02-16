شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في غزة واعتقال 20 بالضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر يوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه انتشلت 7 شهداء من داخل منزل تعرض للقصف في مخيم النصيرات.

ولفت إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية من مخيمات وسط القطاع.

اعتقال 20 في الضفة الغربية وأعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًّا في الضفة الغربية يوم الخميس، خلال اقتحام عدة بلدات في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المعتقلين طفلًا وأسرى سابقين، وأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية ارتفع إلى 7040 أسيرًا.