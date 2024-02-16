شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية فى غزة دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية فى قطاع غزة دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة، بسبب العدوان الإسرائيلى.

وبثت الوكالة - في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة، لقطات تظهر تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك أحد مراكزها الصحية.

وأوضحت الوكالة، أن نحو 392 مدرسة في غزة تعرضت لأضرار متفاوتة، بينهم 141 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت، علما بأن 92% من المباني المدرسية في غزة تستخدم كملاجئ للفلسطينيين النازحين، كما لفتت إلى أن 84% من المرافق الصحية في غزة تأثرت بالهجمات الإسرائيلية.