شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن: وقف إطلاق النار في غزة إجباري والان نبدء بالتفاصيل

الحرب على غزة

الدمام - شريف احمد - أكد الممثل الدائم لموزمبيق لدى الأمم المتحدة بيدرو كوميساريو أفونسو، أن جميع القرارات التي يصدرها مجلس الأمن الدولي لها طابع ملزم وإجباري، وأن القرار رقم 2728 الذي صدر في 25 مارس، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، هو ملزم وإجباري، مشددًا على أهمية وجود مجلس الأمن وتطبيق قراراته.وطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، إذ قدمت الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما في ذلك الجزائر العضو العربي الوحيد، مشروع القرار.وخلال الجلسة، قدّم سفير موزمبيق لدى الأمم المتحدة بيدرو كوميساريو أفونسو، مشروع القرار نيابة عن المجموعة غير الدائمة في المجلس كونه رئيسًا مؤقتًا للمجموعة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو وقف الحرب على غزة، وإعادة تدفق المساعدات الإنسانية، مشدداً على أنه يجب احترام وتنفيذ القرار.