شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: وضع كارثى داخل مجمع ناصر يهدد حياة مئات الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة أشرف القدرة بشدة رفض الاحتلال إخراج المتواجدين داخل مجمع ناصر الطبى بمدينة خان يونس الواقعة جنوبى القطاع، مشيدا فى الوقت نفسه بجهود المؤسسات الأممية المبذولة لحماية مئات الفلسطينيين داخل المجمع.

وقال القدرة ـ في مداخلة هاتفية مع قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الجمعة، إن "المؤسسات الأممية في غزة من بينها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبذل كل ما فى وسعها وتتواصل بشكل مستمر مع سلطات الاحتلال لإخراج المتواجدين داخل مستشفى ناصر الطبي ونقلهم إلى أماكن أكثر أمانا في ظل الانتهاكات والقصف المباشر والحصار الإسرائيلي المستمر عليها منذ أكثر 24 يوما".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الوضع الراهن داخل مجمع ناصر الطبي قاتل وكارثي للغاية مع إجبار قوات الاحتلال الطواقم الطبية إخلاء قسم الولادة والجراحة وانتقال المرضى إلى مبنى ناصر القديم تحت القصف والتهديد المباشر"، محذرا من عواقب وخيمة جراء استمرار الاحتلال في ارتكاب انتهاكات بحق المرضى من النساء والأطفال داخل المجمع الطبي.

وأشار القدرة إلى استشهاد 4 من المرضى داخل مجمع ناصر اليوم نتيجة توقف الأكسجين جراء انقطاع الاحتلال الكهرباء عن كامل المبنى الطبي في خان يونس، معربا عن خشيته على مصير عشرات المرضى الذين هم حاليا على أجهزة "دعم الحياة" داخل مستشفى ناصر في غزة.