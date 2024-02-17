الخليج اليوم .. سفير اليمن في باريس يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الإرهاب الحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني - عقد د. رياض ياسين، سفير اليمن في باريس،

اليوم مؤتمرا صحفيًا أدان فيه الهجمات الإرهابية

التي نفذتها ميليشيات الحوثي، مؤكداً رفض

الحكومة لأي أعمال إرهابية وقرصنة، ومضيفاً

أن تلك الأفعال ليست تهديدًا فقط على أمان

واستقرار اليمن، ولكنها تشكل خطرا على الساحة

الدولية.

وشدد السفير على موقف الحكومة الداعم

والمساند للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على إدانتها

لجميع أعمال العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال

الإسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني. ودعا

إلى ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغط على

قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حربها وجرائمها

بحق المدنيين في قطاع غزة.

وحذر من استغلال المليشيات الحوثية للغضب

العام ضد الاحتلال الإسرائيلي لتبرير أعمالها في

البحر الأحمر.

كما رحب بتصنيف الولايات المتحدة لجماعة

الحوثي كتنظيم إرهابي، داعيًا باقي الدول إلى

اتخاذ نفس الموقف.

وأكد السفير على استمرار الحكومة اليمنية في

السعي لتحقيق السلام والأمان للشعب اليمني،

داعيا المجتمع الدولي لدعمها في هذه المهمة الهامة.

وقد شارك في المؤتمر فهد الشرفي مستشار وزير

الاعلام بمداخلة تحدث فيها عن جرائم المليشيات

الحوثية بحق ابناء الشعب اليمني، وتهديداتها

الأخيرة للملاحة في البحر الأحمر، محذراً من

خطر هذه المليشيات الارهابية على أمن وسلامة

المنطقة برمتها.

ويمثل هذا المؤتمر الذي حضره ممثلو وسائل

الإعلام الفرنسية وصحفيون ودبلوماسيون،

محاولة لتوجيه الرسالة إلى المجتمع الدولي

وتسليط الضوء على قضايا اليمن، وتعزيز

التواصل مع وسائل الإعلام والجهات الدولية

فهم أفضل حول التحديات لنشر التي تواجه البلاد.