شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في سوق بمدينة البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخمدت فرق الدفاع المدني في البصرة العراقية، حريقا اندلع بما يقارب 19 محلا تجاريا بسوق الجمهورية.

وقال مصدر لـ"ألمربد" إن الحريق اندلع بساعات الصباح الأولى بعدد من المحال التجارية المتنوعة وبعد وصول فرق الدفاع المدني تمت السيطرة عليه دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ولم تعلم لغاية الآن أسباب الحريق لحين تحديدها من قبل الأدلة الجنائية.