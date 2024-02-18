شكرا لقرائتكم خبر عن دون غذاء ودواء.. الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في شمال غزة كارثي والان نبدء بالتفاصيل

اعتقال 20 فلسطينيًا

الدمام - شريف احمد - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع الصحية والإنسانية في شمال قطاع غزة كارثية في ظل عدم قدرة المنظمات الدولية والإغاثية للوصول للمحاصرين في شمال القطاع لتقديم الخدمات الطبية والمواد الغذائية لهم.وطالب الهلال الأحمر الفلسطيني بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان من أجل تمكن فرق الإغاثة من إنقاذ آلاف الفلسطينيين المحاصرين في شمال قطاع غزة.وأفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن أهالي شمال قطاع غزة يعانون الجوع والعطش، ولا يتوفر لهم الغذاء والدواء منذ أكثر من ثلاثة أشهر.أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال اقتحام عدة مناطق في الضفة الغربية.وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن من بين المعتقلين أسرى محررين وأطفالًا ونساء، مشيرة للوضع القاسي للأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من عزل انفرادي وتعذيب ومنع للزيارات.