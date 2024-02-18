شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجة موريتانيا: رئاسة الاتحاد الإفريقي "مسؤولية كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن رئاسة الاتحاد الإفريقي مسؤولية كبيرة ستتحملها موريتانيا خلال سنة 2024.

وأضاف في تصريحات للصحفيين مساء السبت على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا، أن تولي موريتانيا لرئاسة الاتحاد الإفريقي بعد أن كانت محل إجماع من طرف دول شمال القارة هو مكسب تاريخي.



وأشار إلى أن هذا اليوم تاريخي ومهم لأن موريتانيا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، عن دول شمال القارة بالإجماع الشامل.



وتولى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني السبت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي وهو ثالث رئيس موريتاني يتولى المنصب بعد الرئيس الأسبق المختار ولد داداه في سبعينيات القرن الماضي والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2014.