شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وسلطنة عمان تبحثان تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما جرى خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن ، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).