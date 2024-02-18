الاتحاد الأفريقي يدين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البيان الختامي للقمة الـ37 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في أديس أبابا: "ندين بشدة إسرائيل، القوة العسكرية المحتلة، لحربها الوحشية على قطاع غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، واستخدامها للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد 2.2 مليون مدني غير مسلح، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن".

وأضاف البيان: "نرفض الانتهاك الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والمرافق الإعلامية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وندعم إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات".

وأدان البيان "السياسات الإسرائيلية، المتمثلة في إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين، وخاصة محاولات نقل سكان غزة قسراً إلى شبه جزيرة سيناء المصرية"، مشيرا إلى أن تلك السياسات تتطلب تدخلا واستجابة دولية فورية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.