من المدينة المنورة المسجد النبوي إمرأة تضع طفلها أمام المسجد النبوي الشريف

وضعت أم رضيعها أمام ساحة المسجد النبوي الشريف وقد كشفت الإدارة العامة فرع هيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية بالمدينة المنورة احمد بن على الزهراني أن بعض الفرق التطوعية ومراكز الإسعاف بالحرم النبوي بإرسال إشارة تحذير أنه يوجد حالة ولادة طارئة.

حالة ولادة أمام الحرم النبوي

أم في حاله وضع أما ساحة المسجد النبوي الشريف وقد تبين بعد وصول الفرق الطبية في وجود حاله وضع حرجة.

وتعاني من بعض الانقباضات ونزول ماء الجنين ويعد الفحص والكشف عليها اتضح أنها في منتصف حاله الوضع وظهور راس الجنين وبدء حالت الولادة.

وعلى الفور قامت الفرق الطبية بالتدخل وفق البروتوكول الموضوع لهذه الحالات الحرجة وقامت فورا بالبدء في عملية الوضع والعمل على مساندة قبل الممارسة الصحية.

وتواجدت بالموقع بالساحة وإكمال حالة الوضع وتم استخراج الجنين بنجاح دون حدوث مضاعفات.

وأوضح الزهراني أن تم نقل الام والطفل إلى مراكز الرعاية الطبية في باب جبريل الصحي وذلك بعد الاطمئنان علي حالتها الصحية .

وتم بنجاح السيطرة على الموقف وقيام الام بالولادة والعمل على تكثيف الجهود وبعض الدورات الطبية المتخصصة.

والعمل على تدريب الإسعافات الأولية وقيام فرق التدريب المتخصصة بالعناية بشكل دوري علي الحالة.

وقد شدد عن أهمية طلب الخدمات العافية وعند وجود الحالة الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة والتي قامت الجهات المختصة بالاستجابة على الفور.

ولاسيما أن الموقع الذي تم فيه حاله الوضع كان حرجا والذي عمل على صعوبة تعامل الفرق الطبية ولكن تمت العملية بنجاح.