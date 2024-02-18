شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان مستمر.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 28985 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 135 على التوالي إلى 28985 شهيدا، والجرحى إلى نحو 68883 ألف جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 127 فلسطينيا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 205 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأشارت إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة لا تستطيع فرق الإسعاف الوصول إليهم. خان يونس وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال أخرج 132 مستشفى ومركزا صحيا عن الخدمة، لافتا النظر أن الاحتلال قيد 70 من الكوادر الطبية في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وتجريدهم من ملابسهم، ودمر سيارات الإسعاف في مستشفى الأمل.

وأكدت أن الوضع الصحي في خان يونس كارثي.