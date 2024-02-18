شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي الأردني ينعى والد الأميرة رجوة الحسين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نعى الديوان الملكي الأردني، ببالغ الحزن والأسى، والد الأميرة رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وأعلن الديوان الملكي الأردني الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد. وفاة والد الأميرة رجوة الحسين وأعرب الديوان الملكي الأردني عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف الكريمة، بهذا المصاب الأليم.

ودعا المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.