شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "بيت فوريك"، شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب أنس جميل دويكات من قرية روجيب شرق نابلس، أثناء تواجده عند حاجز بيت فوريك، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة، ليعلن لاحقا عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق من مساء اليوم، حاجز بيت فوريك، في كلا الاتجاهين بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.

والشاب دويكات هو الشهيد الثالث اليوم في الضفة الغربية، حيث استشهد الشابان محمد أحمد فايز العوفي (36 عاما)، ونبيل عطا محمد عامر (19 عاما) خلال عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم.