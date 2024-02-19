شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الخيرية الأردنية توقع اتفاقية مع منظمة "لايف" لمساعدة أهالي قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية و منظمة "لايف" للإغاثة والتنمية اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لتقدم المزيد من المساعدات لأهالي قطاع غزة.

وقع الاتفاقية عن المنظمة ندى هارون مديرة مكتب الأردن نيابة عن الدكتور عبد الوهاب علاونة، المدير الإقليمي لمكتب الأردن وفلسطين، وعن الهيئة الخيرية الدكتور حسين الشبلي الأمين العام للهيئة.



وتهدف الاتفاقية إلى فتح باب التعاون الخيري على الصعيدين المحلي والدولي، لتقديم دعم مستمر لقطاع غزة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.



كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون الخيري داخل الأردن من خلال المساعدات العينية لأفراد المجتمع في جميع المحافظات، وفقًا لأهداف "لايف" الخيرية والتنموية في الأردن.



يشار إلى أن أولى ثمار هذه الاتفاقية ستتم في الأيام القادمة من خلال تسيير شاحنات محملة بمئات الأطنان من مادة الطحين إلى قطاع غزة.