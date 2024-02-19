شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى: ما يحدث فى غزة جريمة إنسانية ويجب إيقافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، أن ما يحدث فى قطاع غزة من قتل للأطفال والنساء يعد جريمة إنسانية ويجب إيقافها.

جاء ذلك خلال لقاء الأعرجى اليوم مع سفير روسيا فى بغداد اليبروس كوتراشيف ، حيث استعرضا تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولى والإقليمى وسبل تطوير العلاقات بين العراق وروسيا واستمرار التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات .. حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأشار الأعرجى إلى أن العلاقات مع روسيا تاريخية واستراتيجية ويجب استثمارها لترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم .. مؤكدا أن موقف العراق من الأزمة الروسية الأوكرانية واضح وثابت كونها حرب استنزاف. مشيرا إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار وحل الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.



ومن جانبه أكد السفير الروسى لدى بغداد متانة العلاقات بين روسيا والعراق والعمل على تطويرها فى المجالات كافة.