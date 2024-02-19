الاتحاد الأوروبي يطلق "أسبيدس" لمواجهة "أنصار الله" في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وأعربت فون دير لاين، عن ترجيبها بعملية "أسبيدس" للقوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة المفوضية في منشور على منصة "إكس": "ستضمن أوروبا حرية الملاحة في البحر الأحمر، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وبعيدا عن الاستجابة للأزمات، فهي خطوة نحو وجود أوروبي أقوى في البحر لحماية مصالحنا الأوروبية".

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الاتحاد ينوي إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر للمساعدة في حماية سفن الشحن من هجمات جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وشدد بوريل على أن المهمة "أسبيدس"، المشتقة من كلمة يونانية تعني (الدرع)، لن تنفذ أو تشارك في أي ضربة عسكرية وسينحصر عملها في البحر فقط.

وأفاد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" في اليمن، العميد يحيى سريع، اليوم الاثنين، بأن الجماعة استهدفت سفينة الشحن "روبيمار" في خليج عدن وهي آيلة للغرق نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة.

وأشار سريع إلى أن جنسية السفينة بريطانية وقد تم إخراج الطاقم بأمان، مضيفا أن عناصر "أنصار الله" أسقطوا أيضا طائرة مسيرة أمريكية في الحديدة.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.