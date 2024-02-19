شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 136 على التوالي ارتفاعا إلى 29092 شهيدًا.

كما ارتفعت أعداد الجرحى إلى نحو 69028 ألف جريح، معظم الضحايا من النساء والأطفال. شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 107 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأصيب 145 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم لكثافة القصف الإسرائيلي.