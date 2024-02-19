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الخليج اليوم .. بوغدانوف يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز العلاقات بين البلدين

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإماراتي في موسكو محمد أحمد الجابر أولويات تعزيز العلاقات بين روسيا والإمارات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين: "بحث اللقاء القضايا ذات الأولوية لتعزيز العلاقات الروسية الإماراتية متعددة الأوجه، وجدول الاتصالات الثنائية".

 

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في الأراضي الفلسطينية ومنطقة البحر الأحمر.

 

المصدر: تاس

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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