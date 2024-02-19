"سرايا القدس" تقصف تجمعات الجيش الإسرائيلي في "نتساريم"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "سرايا القدس" في بيان على "تلغرام": "قصفنا تجمعات لجنود العدو في محور التقدم "نتساريم" شمال شرق المنطقة الوسطى برشقة صاروخية من نوع (107)".

ونشرت "سرايا القدس" في وقت سابق من اليوم، مقطع فيديو لقيام عناصرها و"كتائب المجاهدين" باستهداف جنود وآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي بواسطة الأسلحة الرشاشة شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أن قواتها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل غربي مدينة خان يونس.

وأكدت "القسام" أن عناصرها تمكنو من "قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.