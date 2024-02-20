شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية: عودة نحو 400 أسرة نازحة إلى مناطقها الأصلية فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم الثلاثاء، عودة نحو 400 أسرة نازحة إلى مناطقها الأصلية فى قرية "نهر الإمام" بمحافظة ديالى.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن ما يقارب 400 أسرة نازحة عادت إلى مناطق سكناها الأصلية في قرية نهر الإمام شرق قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، بعد رحلة نزوحهم منذ أكثر من عامين إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت سكان القرية والمناطق المجاورة لها عام 2021.

وأوضحت أن العودة جاءت بالتعاون مع الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية المختصة بعد تهيئة جميع الظروف المناسبة لعودة الأسر في القرية والمناطق المجاورة لها، مشيرة إلى أنها مستمرة بتقديم جميع التسهيلات لعودة الأسر النازحة إلى مناطق سكناها الأصلية طوعياً وتوفير جميع متطلبات العيش الكريم لها في عموم مناطق البلاد.

وفي سياق آخر أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء، القبض على عنصرين إرهابيين في كركوك.

وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه عقب عملية نوعية استباقية، تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على عنصرين إرهابيين في قضائي الحويجة والرياض بمحافظة كركوك، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أنه تم إحالتهما إلى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية .