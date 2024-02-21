شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": 8 مرضى استشهدوا لتوقف الأكسجين ومازلوا على أسرتهم منذ 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن ثمانية مرضى استشهدوا نتيجة توقف المولد الكهربائى والأكسجين عن المرضى فى مجمع "ناصر" الطبى ولازالوا على أسرتهم بين المرضى منذ أربعة أيام.

وأضافت الوزارة، على لسان المتحدث باسمها في مؤتمر صحفي، أن جثث الشهداء الثمانية بدأت بالانتفاخ وتظهر عليها علامات تحلل مما يشكل خطرًا على المرضى الآخرين، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إخراج جثامين الشهداء ليتم تكريمهم بالدفن وهو أبسط الحقوق الإنسانية لهم.

وقالت الوزرة إنها تطالب المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي من أجل دفن جثامين الشهداء الثمانية في مجمع ناصر الطبي.

وقالت الوزارة، إن الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يحتمل ويشكل خطرا حقيقيا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

وأضافت أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الأكسجين والمقومات الطبية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحويل 45 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى ولازال الاحتلال يماطل في إخلاء 110 آخرين.

وقالت الوزارة إن هناك تكدسا لأطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي، وتغمر مياه الصرف الصحي أقسام الطوارئ والأشعة في المجمع.

وأضافت الوزارة أنها تطالب المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 أيام دون مُبرر.