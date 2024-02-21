الخليج اليوم .. سفن حربية فرنسية تدمر طائرتين مسيّرتين للحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس، أن فرقاطاتها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، اعترضت ودمّرت، فجراً، مسيّرتين انطلقتا من اليمن في اتجاه مجال تحرك الفرقاطات، في خضم تواصل الهجمات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر.

فيما تحقق الولايات المتحدة في تحطم مسيّرة أمريكية بالقرب من محافظة الحديدة. وأفادت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان، بأن سفناً حربية فرنسية في البحر الأحمر اعترضت مسيرتين ودمرتهما بعد انطلاقهما من اليمن لشن هجمات.

وأضافت الوزارة: «رصدت فرقاطات فرنسية متعددة المهام في مناطق الدوريات التي تقوم بها في خليج عدن، وجنوب البحر الأحمر، هجمات متعددة بمسيّرات من اليمن. وتم الاشتباك مع مسيّرتين وتدميرهما، وتابعت الوزارة: «تحركاتنا في البحر الأحمر تسهم في ضمان الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتسهم في الدفاع عن حرية الملاحة، وهو هدف عملية (EUNAVFOR ASPIDES) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، 19 فبراير الجاري، تحت قيادة يونانية».

وقرر الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، رسمياً إطلاق مهمة لصد هجمات الحوثيين، وحماية الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. بينما تأتي المهمة الأوروبية بعد شهرين من إنشاء واشنطن تحالف بحري لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 % من التجارة العالمية.

في الأثناء، قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة (CNN)، إن الولايات المتحدة تحقق في تحطم مسيّرة أمريكية بالقرب من الحديدة في اليمن. وقالا: «ليس من الواضح ما إذا كانت المسيّرة من طراز (MQ 9 Reaper)، تستخدم في المقام الأول لجمع المعلومات الاستخبارية، تحطمت أو تم إسقاطها». إلى ذلك، أدانت الحكومة البريطانية هجوم الحوثيين على سفينة مسجلة، تم استهدافها بصاروخ من قبل الحوثيين في خليج عدن.

وتعرضت السفينة «روبي مار - MV Rubymar»، المسجلة بالمملكة المتحدة لهجوم بصاروخين للحوثيين في خليج عدن وبالقرب من باب المندب وأدان الناطق باسم الحكومة البريطانية، الهجوم قائلاً: «تعرضت السفينة لهجوم، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، فيما سفن التحالف موجودة حالياً في مكان الحادث».

وكان الحوثيون أعلنوا، عبر ناطقهم العسكري، يحيى سريع، استهداف السفينة البريطانية «روبي مار - MV Rubymar» في خليج عدن، وقالوا إن العملية أسفرت عن إغراقها بشكل كامل.