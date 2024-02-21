شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني واستمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

عمليات اقتحام

الدمام - شريف احمد - استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت قرية عزون بمدينة قلقيلية وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين.كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وشنت حملة مداهمات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 70150 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 30 فلسطينيًا في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، بينهم 7 أطفال من رام الله وبيت لحم.