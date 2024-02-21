شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين: قرار الكنيست بشأن الدولة الفلسطينية باطل وغير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اعتماد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة قرار رفض "الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية".

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن ذلك إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق الشعب الفلسطيني بقوة الاحتلال، وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد مصالحه الاستعمارية العنصرية.

وأكدت مُجددًا، أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، واعترافات الدول بها، لا تحتاج إلى إذن من نتنياهو، مطالبة بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مُستقبلية.