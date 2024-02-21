شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يستقبل وفد من الجامعة العربية ويتسلم رسالة خطية من الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير الياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الرئيس د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية استقبل اليوم في قصر الرئاسة الصومالية وفدا رفيع المستوى من جامعة الدول العربية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي العربي والسفير زيد الصبان مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان والسفير عبد الله العتيبي سفير الجامعة العربية لدى الصومال، حيث سلم السفير الذوادي رسالة خطية من معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم ٨٩٨٨ بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٤.

واستمع الوفد إلى رؤية الرئيس الصومالي للتحركات القادمة والتي تأتي في ضوء القرار العربي الذي صدر مؤخرا عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتم الاتفاق على وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ ورفع نتائجها الى القمة العربية المقبلة في العاصمة البحرينية المنامة.

وأضاف سفير الصومال بالقاهرة، أن الرئيس حمل الوفد رسالة اعزاز وتقدير إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وإلى كل الدول العربية الأشقاء لدعمهم لجمهورية الصومال الفيدرالية و تضامنهم التاريخي مع الصومال ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها.