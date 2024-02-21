مديرة الإعلام الخارجي بسلطنة عمان لـ"الخليج 365": الأدب الروسي له مكانته لدينا ونعمل لتعزيز التواصل

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إلى نص الحوار.
22 فبراير 2020, 21:10 GMT
بداية ماهي أوجه التعاون الثقافي والإعلامي مع روسيا...وكيف ترين مستوى هذا التعاون؟
في البداية يجب أن أتحدث عن أن السلطنة تؤمن تماما بتقارب الشعوب، والتنوع الثقافي الذي يجعل العالم أجمل.
بشأن التعاون الثقافي والإعلامي مع روسيا، فإن السلطنة تؤمن بأن هذا التعاون يثريها من ناحية التقدم الذي تحظى به روسيا، في عالم الفن والجمال، وخاصة مكانة فن الباليه التي يعلمها ويتابعها الجميع حول العالم.
كما أذكر أن العديد من العروض تقدم في دار الأوبرا السلطانية بالتعاون مع مسرح البولشوي الروسي، وهو الحال أيضا بالنسبة لقادة فرق الأوركسترا الروس الذين يقدمون العديد من الحفلات هنا في مسقط.
لا يفوتني أيضا التأكيد على مكانة الأدب الروسي، الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى عشاقه في كل عمان.
وماذا عن مستوى التعاون الإعلامي بين البلدين في الوقت الراهن؟
28 أكتوبر 2023, 22:24 GMT
وكيف ترين السياسية الإعلامية بالنسبة لوسائل الإعلام الروسية؟
بشأن الدورة الحالية من معرض مسقط الدولي للكتاب..ما الذي يميزها عن الدورات السابقة...ما تفاصيلها؟
أيضا نحتفل هذه الدورة بمرور 30 عاما على تأسيس مجلة "نزوى" التي كانت بمثابة بيت كل الكتاب من حول العالم، والتي أكدت على مكانة عمانة كحاضنة للثقافة والأدب من كل الدول.
وتحل هذا العام محافظة الظاهرة ضيف شرف المعرض، وهو عرف اعتاد معرض مسقط الدولي للكتاب بشكل سنوي أن يختار محافظة من محافظات سلطنة عمان لتكون ضيف شرف، وتقدم من خلال ركنها عددا من الفعاليات والأنشطة المختلفة، إضافة إلى عرض عدد من المقتنيات والصور التي تعرف بالمحافظة.
30 أكتوبر 2023, 21:18 GMT
هل ترين أن مكانة الأدب ما زالت قادرة على مواجهة الكراهية والعنصرية وما يترتب على النزاعات والحروب في المنطقة في وقتنا الراهن؟
بكل تأكيد فإن للكلمة أثرها الممتد والدافع إما نحو السلام أو العكس، لذلك فإن الثقافة والأدب والكتابات الهادفة لإثراء العقول والإنسانية من شأنها الحد من الكراهية، وبالطبع هناك بعض الكتاب يختارون طرقهم في الكتابة، وكل منهم يعي أثر ما يقدمه للجمهور وتأثيره.
ما الذي تحقق من رؤية السلطنة في الجوانب الإعلامية والثقافية حتى الآن؟
نعمل أيضا بشكل هام على المستوى الإعلامي من خلال الاتفاقيات مع المؤسسات الكبرى، وتدريب وتأهيل الكوادر العمانية بما يتماشى مع التطور الحاصل على مستوى العالم.
هل أولت السلطنة أهمية لتعزيز مكانة التراث العماني مؤخر أو ربما ما يشبه إعادة إحياء التراث؟
السلطنة لم تنفصل عن تراثها يوما ما، أو بالأحرى لم تتناس أو تتباطىء في الحفاظ عليه دائما، كما أنها عملت بشكل جاد منذ سنوات طويلة، على ترميم تراثها، وتعزيز مكانته بدرجة كبيرة، ولم يكن الأمر قاصرا على مستوى السلطنة، إذ عملت على ترميم التراث في زنجبار، خاصة أن هذا الإرث شاهد على حضارة عمان ومكانتها الحضارية والتاريخية في العالم، وذلك في إطار تأصيل روح المواطنة والهوية لدى المواطن العماني، كمقاومة للعولمة التي يشهدها العالم.
ونحن اليوم يمكن أن تجد التطور في الإرث العماني، إذ تجد المنازل العمانية القديمة التي تحولت إلى فنادق، وكذلك الحواري والبيوت القديمة التي حولت إلى مقاهي عصرية.
16 أكتوبر 2023, 17:57 GMT
هل يحتل الاستثمار في الثقافة أولوية في الوقت الراهن لديكم؟
كما تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في الثقافة يأتي في إطار إيمان السلطنة بأهمية الثقافة، وليس من أجل السير في التوجه العالمي الراهن.
حوار/ محمد حميدة