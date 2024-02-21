مراسل "الخليج 365": مسيرات تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل أنه سمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة حول سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة، مشيرا إلى أن هذا الهجوم الثالث الذي تتعرض له القاعدة خلال ثلاثة أيام متتالية.

واستهدفت المقاومة العراقية في 13 فبراير/ شباط الحالي، قاعدة الجيش الأمريكي بحقل العمر النفطي بريف دير الزور، أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل.

ومنذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 122 هجوما على خلفية الهجوم المستمر على قطاع غزة في فلسطين المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي منها 34 هجوما على قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي.

وقال مراسل "الخليج 365" في محافظة دير الزور أن أصوات انفجارات عنيفة سمع دويها من داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف المحافظة الشمالي ناجم عن هجوم بسرب من الطائرات المسيرة التي استهدفت القاعدة.

وأكد المراسل أن الطائرات المسيرة تمكنت من الوصول إلى عمق القاعدة الأمريكية في حقل الغاز الطبيعي وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من عمق القاعدة.