الخليج اليوم .. ضربت غرب اليمن.. غارات أميركية بريطانية جديدة على الحديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما أكد الحوثيون استمرار هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، أعلنت الجماعة في اليمن أن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت غرب البلاد، فجر الأربعاء.

غارات جديدة

فقد أعلنت الجماعة صباح اليوم أن قصفا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة العرج في شمال غربي مدينة الحديدة في غرب اليمن.

جاء ذلك بعدما تعرضت منطقة الجبانة في الحديدة للقصف بغارتين.

بالمقابل، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة M/V Sea Champion، وهي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع العلم اليوناني ومتجهة إلى ميناء عدن في اليمن.

ولفتوا إلى أن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من السفينة، مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة، بينما واصل طاقمها طريقه إلى وجهتهم النهائية.

يأتي هذا بينما توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع حوثية بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أمس مهاجمة عدة سفن أميركية في البحر الأحمر وبحر العرب باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد في بيان استهداف مواقع حساسة في إيلات بجنوب إسرائيل بعدد من الطائرات المسيرة، وقصف سفينة إسرائيلية بخليج عدن بصواريخ بحرية.

بالصواريخ والمسيرات

يشار إلى أنه ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون أكثر من 48 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة، حسب تقديرات أميركية غير رسمية.

القيادة المركزية الأميركية: نفذنا بنجاح ضربتين دفاعا عن النفس

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

وفاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.

بالمقابل، نفذت طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن خلال الأسابيع الماضية، مهددة بالمزيد إذا استمرت تلك الهجمات على هذا الممر الملاحي المهم دلياً.

في حين توعد الحوثيون بـ"تصعيد ضرباتهم، ما لم تتوقف الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على غزة".