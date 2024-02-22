شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يطالب محكمة العدل الدولية بالتحرك لوقف آلة القتل الإسرائيلية بحق فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، إنه يجب على المحكمة أن توقف آلة القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أنه يجب على إسرائيل الالتزام بالأمر الذي أصدرته العدل الدولية بناء على اتفاقية الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف خلال اليوم الرابع لجلسات الاستماع العلنية التى تنظمها محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن الاحتلال يمارس انتهاكات ضد الإنسانية ككل والشعب الفلسطيني بشكل خاص، مؤكدا على إننا نؤمن بأن للمحكمة الاختصاص وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأشار ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية على أساس اتفاقيات جنيف، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تفريع مدينة القدس من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين.

وأكد ممثل العراق أمام محكمة العدل الدولية على ضرورة الامتثال بقواعد القانون الدولى وقرارات المحكمة فيما يتعلق بالتبعات القانونية لبناء جدار الفصل العنصرى فى الأراضى المحتلة.