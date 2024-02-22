شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهدفنا مبنى يتمركز فيه جنود الاحتلال بمستوطنة "يوفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل، على استهدافه مبنى يتمركز فيه جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "يوفال"، مؤكدين على تحقيق إصابة مباشرة به.

كما أعلن حزب الله عن استهدف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.