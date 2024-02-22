شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى: مرافعات العدل الدولية محاكمة علنية لإسرائيل أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، مشددا على أنه لا أمن ولا استقرار إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وصف وزير الخارجية الأردني، خلال مؤتمر صحفى، المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، بالمحاكمة العلنية لإسرائيل أمام الرأى العام العالمي، وبأنه شهادة من العالم على عبثية ولا قانونية ولا إنسانية العدوان الإسرائيلي، فضلا عن همجية الحرب على غزة، وحرمان الأطفال والنساء من الدواء والغذاء.