شكرا لقرائتكم خبر عن جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.. عدد الشهداء الفلسطينيين يتخطى 29 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ139 على التوالي إلى 29410 شهداء، والجرحى إلى نحو 69465 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 97 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 132 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة النظر إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تتعرض لقصف متواصل وحصار واقتحام لمستشفياتها.

