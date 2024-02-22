شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يناقش أوضاع المنطقة وحرب غزة مع الرئيس التركى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الرئيس التركي السابق عبدالله جول، لمناقشة الأوضاع في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على منصة X: "سعدت اليوم باستقبال الرئيس التركي السابق الصديق عبدالله جول.. تحدثنا مطولا عن الأوضاع في المنطقة وبطبيعة ىالحال الحرب الإسرائيلية على غزة، والعلاقات بين الجامعة العربية وتركيا".