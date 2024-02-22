شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تقدم إحاطتها إلى محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال وانتهاكاته بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ليبيا إحاطتها إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى اليوم الخميس، خلال جلسة استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الإسرائيلى المحتل وممارساته فى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن سفير ليبيا لدى هولندا زياد دغيم كان قد أعلن، في وقت سابق، انضمام ليبيا إلى المرافعات القانونية أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهم خرق معاهدة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

ومن المقرر أن تقدم دول (الصين، وإيران، والعراق، وأيرلندا، واليابان، والأردن، والكويت، ولبنان، ولكسمبورج، وماليزيا وموريشيوس) إحاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.