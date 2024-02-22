شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة بحرية بريطانية: السفينة المستهدفة على بعد 70 ميلا من اليمن تعرضت لأضرار طفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة بحرية بريطانية قبل قليل، إن السفينة التى تم استهدافها على بعد 70 ميلا بحريا من اليمن تعرضت لأضرار طفيفة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وكانت هيئة بحرية بريطانية، قد أعلنت عن بلاغ بحادث جديد على بعد 70 ميلا بحريا من جنوب شرقى مدينة عدن اليمنية.

وكان الجيش الأمريكى، قد أكد اليوم الخميس، أنه دمر سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، أن الصواريخ ومنصة الإطلاق والمسيرة كانت "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأوضحت أنه تم تنفيذ "أربع ضربات دفاعا عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة، وتم إسقاط طائرة مسيرة هجومية".

ويذكر أن قوات أمريكية وبريطانية تشن عدة موجات من الضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير الماضي، بينما ينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.